Campobasso, elezioni/ Aree Lucarino, De Benedittis: “Ridefiniremo i criteri, tante famiglie pagano ingiustamente imposte altissime”

“Ridefiniremo, attraverso un attento progetto di recupero, i criteri di utilizzo delle aree Lucarino, per fare finalmente chiarezza – soprattutto nelle cosiddette zone a cavallo – e per renderle effettivamente fruibili.

In tal modo risolveremo una volta per tutte il paradosso che coinvolge oggi tante famiglie proprietarie di terreni, per i quali sono costrette a pagare tasse salate senza poterne realmente usufruire”.

È quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra per Campobasso Aldo De Benedittis.