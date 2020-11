Calcio Serie D, protocollo in dirittura d’arrivo

E’ quasi fatta ,per il protocollo in serie D ,il Comitato Scientifico della federazione gioco calcio ha deciso di accogliere le richieste della Lnd , anzi il Comitato

secondo indiscrezioni sarebbe orientato a rinviare le partite in serie D solo in presenza di 4 positivi per squadra.

Il nuovo protocollo dovrebbe essere approvato la prossima settimana prima che riprenda il torneo il sei dicembre. Speriamo, che si arrivi alla conclusione della vicenda , cosi il campionato potra’ riprendere ed arrivare fino alla sua conclusione.

Arnaldo Angiolillo