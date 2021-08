Calcio/Il Campobasso , perde la partita di Coppa italia contro il Grosseto allo Stadio Zecchini

Grosseto Barosi, Raimo, Siniega, Gorelli, Cretella, Semeraro, Fratini, Serena, Marigosu, Moscati, Scaffidi.

All Magrini.

Campobasso Raccichini, Nacci, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Emanusso, Liguori, Candellori, Giunta, Fabriani, Parigi.

All Cudini.

Arbitro Perri di Roma.Marcatori al 22 e 43 Moscati , AL 88 Vitali.

Il Campobasso , perde la partita di Coppa italia contro il Grosseto allo Stadio Zecchini. I lupi, partono all’ attacco, ma al 22 minuto e’ Moscati a segnare su passaggio di Fratini, i rossoblu accusano il colpo ma tentano di reagire al 33colpo di testa di Parigi che manda la palla di pocofuori.

Ma al 43, ancora Moscati realizza il raddoppio battendo Raccichini e’ il 2-0 per i locali. Finisce, cosi, con i toscani che vanno al riposo in vantaggio per 2-0.Nel secondo tempo, gli ospiti, cercano di riaprire la gara segnando un goal ma la difesa di casa fa buona guardia, Cudini ,AL 70 , sostituisce Nacci e liguori con bonta’ e Di Francesco,al 75 fa uscire Giunta ed entra Vitali, e’ chiaro l’intento del tecnico rossoblu di avere una squadra piu’ offensiva.



La partita , volge al termine , ricordiamo che si gioca in notturna alle 21.00 qui a Grosseto, e proprio il nuovo entrato Vitali al 88 batte il portiere di casa con un gran tiro.

Finisce, cosi, la gara con i lupi che escono eliminati dalla Coppa Italia, mentre i Toscani sono qualificati e affronteranno nel prossimo turno il Pescara che ha battuto i sardi dell’ Olbia con un secco 2-0.

Arnaldo Angiolillo