Varie ed eventuali/ Lo spread e gli spingitori di spread…

Pietro Colagiovanni

Il risultato delle recenti elezioni europee sta avendo ripercussioni pesanti sui mercati e sulla

finanza mondiale. Si alza lo spread, si vendono i titoli di stato, in particolare quelli francesi

epicentro dei sommovimenti politici europei, si spostano i soldi dal vecchio continente, ritenuto

non più sicuro, verso altri lidi. Eppure le elezioni alla fine non hanno portato chissà quale

sconvolgimento. E pure se fosse, arguirebbe qualche vecchio democratico, sono affari degli

europei e se la vedranno tra di loro. Secondo il mio personalissimo giudizio questo preambolo

invece ci dice qualche altra cosa, più sottile, meno visibile ma a mio avviso molto fondata. Il potere

politico, inteso come potere che condiziona e dirige le comunità ha sempre meno a che fare con i

luoghi dove formalmente si scelgono chi il potere politico lo detiene, ossia i parlamenti e i

procedimenti elettorali che i parlamenti selezionano. Lo spread condiziona in modo determinante

il potere politico legittimo, ma chi muove lo spread e chi lo spinge? Chi sono gli spingitori di

spread si potrebbe dire, parafrasando una geniale battuta dell’inimitabile Corrado Guzzanti? Il

governo Berlusconi, legittimamente eletto, fu costretto a dimettersi proprio perché lo spread si

innalzò a vette mai viste e dovette fare posto a Mario Monti, professore mai eletto da nessuno che

ci ha regalato una pesante patrimoniale come l’Imu. Lo spread è semplicemente il tasso in

eccedenza richiesto dal mercato per acquistare un titolo finanziario. Più è alto e più si ritiene che

quel titolo sia rischioso, ossia abbia probabilità di non essere rimborsato alla sua scadenza. Ma chi

decide quale è lo spread e a quanto deve ammontare? Una Banca centrale, un’autorità finanziaria,

un copro pubblico istituzionale? No, niente di tutto questo.

Lo decide il mercato. Ma il mercato non è fatto da tanti investitori piccoli che, secondo la teoria

classica di Adam Smith, sono ininfluenti sui prezzi perché non hanno la massa critica per dirigerlo.

No, il mercato finanziario, quello dove si decide lo spread, vede la presenza di colossi che

gestiscono masse immense di danaro, solitamente a loro discrezione. E spesso questi colossi,

normalmente con passaporto americano o inglese, si coordinano tra loro per stabilire i cosiddetti

equilibri giusti di mercato, spread incluso. Un esempio tra i tanti. La società americana di gestione

del risparmio Blackstone amministra masse di danaro superiore ai 1000 miliardi di dollari. Tanto

per capirci si tratta, occhio e croce, di metà del Prodotto Interno Lordo dell’Italia. E Blackstone non

è l’unica ad avere queste dimensioni. La democrazia è bellissima, e resto convinto che sia la strada

maestra per governare e decidere in modo equo le sorti di una collettività. Ma ho sempre di più la

sensazione che la nostra democrazia sia decisa altrove da altri soggetti. Ho la sensazione che quelli

che vediamo ed eleggiamo siano spesso, a volte loro malgrado e a volte in modo consapevole,

semplici figuranti che seguono copioni scritti da altri. E quando qualcosa va storto, o promette di

andare storto, gli sceneggiatori sono costretti ad intervenire direttamente, magari con un

repentino innalzamento di spread. Spero di sbagliarmi, anzi vorrei davvero sbagliarmi, ma altri

indizi, oltre a quello citato , mi fanno credere che forse ho ragione. Avete mai pensato come su

circa 340 milioni di abitanti la principale potenza al mondo non riesca a proporre quale suo capo

indiscusso e riconosciuto altri se non un ottantenne visibilmente in crisi di lucidità ed un 78enne

instabile e imprevedibile (apparentemente)? Qualcosa non torna. Forse se conoscessimo

direttamente chi sono e cosa fanno gli spingitori di spread qualche risposta sensata potrebbe

arrivare