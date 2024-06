Campobasso, elezioni/ Lunedì Marialuisa Forte incontra i sostenitori

Lunedì 17 giugno alle ore 18.30 a Campobasso, presso villa Musenga, ex villa dei cannoni, ci sarà l’incontro pubblico della candidata Sindaca Marialuisa Forte con i sostenitori, candidati e cittadini.

Con l’occasione della convocazione dell’incontro pubblico la candidata Sindaca tiene a precisare, in merito alle dichiarazioni del candidato Sindaco del centro destra, che “ad oggi non c’è stata alcuna proclamazione di consiglieri comunali che avverrà solo dopo il turno di ballottaggio del prossimo 23 e 24 giugno.

Ai miei avversari consiglierei molta cautela perché già abbiamo vissuto questa situazione quando lo scorso lunedì sera ho comunicato che ci sarebbe stato il turno di ballottaggio e per due giorni il centro destra ha invece sostenuto che Aldo de Beneddittis aveva vinto al primo turno. Non c’è bisogno di ricordare che, dopo un’attesa di quarantotto ore, è stato indetto il turno di ballottaggio per decidere chi sarà il prossimo sindaco o, come spero e confido, la prossima Sindaca della città di Campobasso”.