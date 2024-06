Premi e riconoscimenti per l’Istituto Alfano a I Colori della Vita

Giovedì 30 maggio a San Giuliano di Puglia, in un auditorium gremito di alunni, docenti e genitori, si è svolta la premiazione del Concorso nazionale “I colori della vita”. C’erano anche le classi prima A e prima D dell’Istituto Alfano, che hanno ottenuto ottimi riconoscimenti, in particolare nella sezione degli elaborati multimediali è risultato 1° classificato il video “Prenditi cura di me” di Eleonora Ronchetti (classe I D) e 2° classificato il video “La storia di un piccolo fiore”, realizzato dalle alunne Giorgia Carlino e Giulia Ida Di Tommaso (classe I D);

premi anche nella sezione poesia, con Rossella Vizzarri (classe I A) che è risultata 1° classificata con la poesia “Abbi cura” e Serena Messina (classe I A) 3° classificata con la poesia “Taci e osserva”. Il concorso “I Colori della Vita”, nato in memoria del tragico evento del 31.10.2002, in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante Carmela Ciniglio, è giunto alla XIX edizione. Quest’anno il tema prescelto è stato: “Sii tu il cambiamento, diffondi amore e farai felice te stesso e gli altri”, una tematica molto interessante, che invita al rispetto e all’amore verso il prossimo per vivere in armonia con noi stessi e con tutti coloro che incontriamo nella nostra vita. Docente referente Katia Di Spalatro. La dirigente Concetta Rita Niro ha voluto consegnare personalmente gli attestati agli alunni, complimentandosi per i risultati ottenuti che vedono premiata l’attenzione della scuola al territorio e alle opportunità di crescita umana e di formazione degli studenti.

Poesia vincitrice 1° Premio

Abbi cura

Abbi cura di splendere,

perché la tua luce

sia il sole delle mie giornate.

Vorrei imparare a riscaldare

i freddi inverni del cuore,

il sordo suono

di un pianto soffocato

e disperato.

Abbi cura di sognare,

perché io possa vedere

nei tuoi occhi lucidi e vivaci,

i segreti custoditi

da un sonno propiziatorio

di bellezza e dolci speranze.

Abbi cura di condividere

storie, cibi ed emozioni,

in un canovaccio infinito,

che è mondo,

che è vita.

Abbi cura di desiderare,

di essere e di sapere,

perché la conoscenza

è figlia

dell’Amore.

Abbi cura di cambiare

se il male, l’odio

e l’indifferenza vogliono rubarti

il posto e l’anima,

perché tu ed io possiamo ritrovarci sempre abbracciati

in un fazzoletto di felicità.

Rossella Vizzarri, classe I A

Liceo Scientifico “Istituto Alfano da Termoli”

I link ai video:

Video “Prenditi cura di me” di Eleonora Ronchetti, classe I D

Video “ La storia di un piccolo fiore” di Giorgia Carlino, Giulia Ida Di Tommaso, classe I D