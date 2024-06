Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 6 “Casilina”, nel comune di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, ha perso la vita un motociclista cinquantenne originario di Campobasso, e residente in Campania. La moto si è scontrata con un auto, per cause in corso di accertamento.

I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso del motociclista. In corso le indagini delle Forze dell’ordine per la ricostruzione delle cause del sinistro.