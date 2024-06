Sciopero alla FIS di Termoli/La replica dell’Azienda

F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (FIS) tiene a precisare di aver sempre mantenuto con le diverse sigle sindacali un confronto trasparente e costruttivo, che ha portato alla formulazione di una proposta economica di riconoscimento del premio di partecipazione per l’anno 2023.

Nonostante non si siano verificate le condizioni di carattere economico-finanziario per la maturazione di una componente del premio previste dal contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali, FIS ha comunque dato la disponibilità a riconoscere a tutti i dipendenti dei tre siti di Termoli, Montecchio Maggiore e Lonigo, un premio individuale complessivo che in media supererà i 4.000 Euro, a cui si aggiungerà anche un ulteriore contributo in servizi welfare (Flexible benefits).

Si tratta di una proposta migliorativa anche rispetto a quanto erogato lo scorso anno, una scelta che ancora di più conferma la continua attenzione di FIS verso i propri dipendenti, un patrimonio umano di grande valore che l’Azienda pone al centro dei futuri piani di sviluppo.

FIS prende atto con stupore delle iniziative di agitazione e sciopero intraprese da parte di alcune Organizzazioni Sindacali in un’area come quella di Termoli, dove l’Azienda da sempre promuove importanti investimenti volti all’incremento della capacità produttiva, con un contributo significativo alla crescita del territorio anche sotto il profilo occupazionale.