Calcio a cinque/ La Chaminade sconfitta in casa dal Sammichele

CHAMINADE -SAMMICHELE ( 0-3) 1-8

CHAMINADE: D’Alauro, Passarelli, Resciniti, Gallo, Petrella, Di Nunzio, Oriente, Fieramosca, Quaranta, De Nisco, Rosato, D’Alauro . Allenatore: Cavaliere

SAMMICHELE: Lo Schiavone, Pablo, Ripol, Demola, Valentini, Tasso, Goldman, Achille, Grasso, Tunzi, Sinigaglia. Allenatore: Mascolo

Arbiti: Antonio Dan Campanella sez. Venosa, Lucio Coviello sez. Potenza. Cronometrista: Fabio Talaia sez. Policoro Reti: 6″30 -18″20 Goldman (S), 7″30 – 13″09 (2T)Di Pietro (S), 0″40 (2T )Valentini ( S) , 2″20 (2T )Fieramosca (C), 12″20 (2T) Demola (S) 15-18″15 (2T )Grasso (S). Falli: 1 tempo 1-3- 2 tempo 4-3. Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: amm.Pablo (S), amm. Fieramosca (C), amm. Valentini (S), amm. Oriente (C),

Si ferma contro il Sammichele l’imbattibilità interna della Chaminade. Netto il successo degli ospiti che passano alla Palestra Sturzo 8-1, in campo anche l’ex Pablo. Prima della gara foto di gruppo tra prima squadra e categoria Esordienti domani impegnati a Cisternino nel Torneo Fusal Elite Under 13. I baby rossoblù affronteranno alle 9:30 il Metà Catania, a seguire la sfida contro l’Itria.

Passiamo alla cronaca del match. Il Sammichele passa in vantaggio: disimpegno sbagliato di Petrella intercetta Valentini, il sinistro di Goldman supera D’Alauro. Un minuto dopo arriva anche il raddoppio con Di Pietro. Immediato il time out della Chaminade. Recupera la sfera Quaranta serve all’indietro Passarelli, il portiere Senigaglia salva i suoi. Sul finire di primo tempo corner per gli ospiti il tiro di Goldman viene sporcato da capitan Di Nunzio e mette fuori tempo il suo portiere, 3-0 Sammichele. La ripresa si apre in salita per la Chaminade: Valentini supera due avversari e realizza la rete del 4-0. Arriva la reazione dei molisani, fa tutto da solo Fieramosca sinistro e goal. A nove minuti dalla fine Valentini riceve palla spalle alla porta vede arrivare Dimola, che porta a 5 le reti dei suoi. Neanche trenta secondi più tardi doppietta personale di Di Pietro con un tiro da fuori area; 6-1 il parziale per il Sammichele. Gioco a cinque della Chami, Rosato come portiere di movimento. Gli ospiti, però, allungano con un destro forte di Grasso sul quale D’Alauro non può nulla. I molisani hanno l’occasione di accorciare: sponda di testa di De Nisco per il destro di Rosato che termina alto sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte, porta sguarnita della Chami ne approfitta Grasso che realizza la sua doppietta di giornata e il definitivo 8-1.

Brutta sconfitta per la Chaminade frutto di una prestazione decisamente sottotono a prescindere dal valore degli avversari. Adesso il turno di riposo, si tornerà in campo il 4 dicembre a Canosa.