Tour de France, implacabile Pogacar: vince anche oggi davanti a Vingegaard

(Adnkronos) – Altro numero stellare di Tadej Pogacar al Tour de France, nella 15a tappa ancora sui Pirenei, la Loudenvielle-Plateau de Beille di quasi 200 km: fa sua la frazione dopo un lungo duello a ruota di Jonas Vingegaard e gli rifila un distacco di 1'08 dimostrando dopo la vittoria di ieri che la Corsa Gialla è cosa sua. Remco Evenepoel, ora terzo in classifica generale, chiude anche oggi come ieri al terzo posto e un distacco dallo sloveno di quasi 3 minuti. "Non avrei mai immaginato questo tipo di risultato visto come è iniziata la seconda settimana. Sono super contento della mia forma. È stata una giornata super dura e super calda, e di solito ho un po' di difficoltà con il caldo. Il mio team ha fatto un lavoro fantastico con tutte le strategie di raffreddamento", dice Pogacar. "E' stata una gara leale – aggiunge – e ci è andata bene perché avevamo già creato alcuni distacchi significativi ieri. Non mi sono mai preoccupato, tutto ciò che mi interessava era mantenermi fresco, idratarmi e mangiare a sufficienza. Il team Visma sapeva che la salita finale era così ripida che usare la scia di qualcuno non era così influente, e probabilmente speravano che non sarei sopravvissuto al ritmo forte di Jonas fino al traguardo. Ero un po' al limite quando ha attaccato per la prima volta, ma dopo ho potuto sentire che stava soffrendo un po'. Ha provato a lasciarmi un'altra volta e ho visto che non aveva le gambe per farlo, quindi ci ho provato anch'io anche se ero consapevole che avrei potuto cedere anche io. Fortunatamente, è andata bene". "La classifica generale del Tour si presenta davvero bene in questo momento – sottolinea – Abbiamo un comodo vantaggio e dobbiamo solo concentrarci su questi ultimi sei giorni di gara. Ho vinto molte tappe nei Pirenei. In qualche modo mi piacciono queste montagne, ed è reciproco! Per quanto riguarda in particolare il Plateau de Beille, Adam Yates mi aveva detto che questa era la salita più dura che avesse mai fatto e sono molto contento di aver potuto vincere qui". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)