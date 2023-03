Termoli/ Alla guida sotto effetto di stupefacenti, non si ferma all’alt. Inseguito e arrestato

In centro a Termoli, gli agenti del Commissariato di Polizia impegnati in servizi di controllo del territorio hanno intimato l’alt ad una macchina. L’auto non si è fermata, ma ha accelerato.

Dopo u lungo inseguimento gli agenti sono riusciti a fermare l’auto. A bordo, un 20enne alla guida e la mamma di 40 anni.

I due sono stati condotti presso il Commissariato di via Cina: il giovane, sottoposto ai test, è stato riscontrato positivo al drug test.

Per lil giovane è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, e guida senza patente. La mamma è stata denunciata in concorso per gli stessi reati.