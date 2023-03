La tragedia si è verificata nella serata di ieri a Isernia.

Un 72enne che aveva accusato un malore, si è recato al Pronto Soccorso del Veneziale, poi, per cause da accertare, si è allontanato, dopo pochi metri un nuovo malore ed è morto.

Sono in corso indagini. La famiglia pare abbia presentato denuncia in Questura per capire cosa sia accaduto.