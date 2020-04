Sisma 2018 in Molise/ Federico (M5S):proroga di altri 12 mesi per lo stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga di altri 12 mesi per lo stato di emergenza dichiarato dopo gli eventi sismici che hanno colpito i comuni del basso Molise nell’agosto 2018.

Il precedente stato di emergenza è scaduto a fine marzo e oggi tutti avremmo voluto parlare di ricostruzione e dei 40 milioni di euro già stanziati dal Governo, se non stessimo vivendo un altro momento emergenziale.

Ad ogni modo la decisione del Consiglio dei Ministri permette di continuare a dare supporto ai cittadini colpiti dal sisma, soprattutto a quanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché inagibili o gravemente lesionate. Quindi auspico che la Regione Molise riesca ad essere in regola con i pagamenti in questa fase tanto delicata.