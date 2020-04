Termoli/ Ordinanza sindacale per chiusura delle attività commerciali per le giornate del 25 e 26 aprile e per il primo maggio

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti:

CONSIDERATO che, le misure prescrittive dettate per il contenimento del contagio da COVID – 19, hanno comportato una severa limitazione nella circolazione delle persone, condizione questa che è doveroso imporre in ogni modo anche nelle imminenti festività del 25 Aprile (Festa della Liberazione) e del 1° maggio (Festa dei Lavoratori);

ATTESO che le condizioni meteorologiche spiccatamente primaverili previste per il suddetto periodo potrebbero indurre uscite di singoli e di gruppi, determinando raggruppamenti di persone, con il pretesto di recarsi nei supermercati e centri commerciali;

RITENUTO che nei giorni 25 – 26 aprile e 1° maggio la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili, proprio mentre il controllo delle Forze dell’Ordine deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, per il prevedibile movimento e ritrovo di persone;

ORDINA

a tutti gli esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante di osservare la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 25 e 26 aprile 2020 e del 1° maggio 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole.

AVVERTE