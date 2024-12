Sanremo 2025, la delusione di Al Bano: “Con il Festival ho chiuso”

(Adnkronos) – "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo''. Al Bano, parlando con l'Adnkronos, rompe il silenzio sulla sua esclusione al Festival di Sanremo 2025 ma non entra nel merito della scelta di Carlo Conti, mantenendo un secco ''no comment''. ''Continuerò a dire 'no comment' fino alla morte'', sottolinea il cantante. "Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben quindici volte – ricorda – Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l'anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire – ribadisce – Sanremo è stato il mio grande amore hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio'', conclude Al Bano. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)