Sabbie Mobili Festival, annunciato il secondo evento: il 9 agosto a Petacciato il TeenAge Dream Party

Continua a delinearsi il programma del Sabbie Mobili Festival 2024 che si terrà ad agosto a Petacciato. Dopo Tony Effe e The Night Skinny, che saranno protagonisti la sera del 10 agosto, gli organizzatori ora annunciano anche il programma della serata del 9 agosto: in riva all’adriatico arriva il TeenAge Dream Party. L’evento è uno dei più seguiti e partecipati dai più giovani, un’occasione per ballare e cantare le hit che hanno accompagnato chi, negli anni 2000, era bambino o adolescente. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri.

TeenAge Dream è nato poco più di un anno fa e in oltre 100 date è diventato un vero e proprio fenomeno: decine di migliaia di spettatori, virale sui social con oltre 120 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 140mila follower su Instagram. “E’ la festa di tutti, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”, così l’hanno presentata gli ideatori. “TeenAge dream è anche la serata dove si perde la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità”. Le prevendite per partecipare all’evento sono aperte da oggi su Ciaotickets mentre nei prossimi giorni gli organizzatori annunceranno anche il terzo nome che completerà il programma dell’edizione 2024 del Sabbie Mobili Festival.