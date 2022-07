L’arpista Giuseppina Ciarla inaugura la seconda edizione della rassegna “Voci dal Castello”

Venerdì 29 luglio alle ore 21,00, nell’incantevole cortile di Castel Monforte, avrà inizio la seconda edizione della rassegna “Voci dal Castello”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis e con il contributo del Comune di Campobasso.

Nei cinque concerti, a ingresso gratuito, saranno protagonisti voci e generi musicali diversi, un segno distintivo che la nuova direzione artistica ha voluto donare agli ascolti estivi. L’apertura è affidata all’eclettica e versatile musicista di origine molisana, di Termoli, Giuseppina Ciarla. Prima arpa del Teatro dell’Opera di Sarasota in Florida dal 2002, Ciarla, alla carriera di musicista classica, affianca l’attività di arrangiatrice, compositrice e cantante, attraversando i confini tra generi e culture in combinazioni, che spaziano dal jazz alla world music al pop sofisticato. Definita dalla critica “incantevole e coinvolgente, presenza radiosa che innesca col pubblico intimità, immaginazione e virtuosismo” nel 2021 l’arpista debutta con l’album A Ticket Home, una raccolta di sue composizioni originali insieme a sorprendenti arrangiamenti per arpa sola e arpa e voce.

A giugno 2021 si qualifica come finalista della Piazzolla Music Competition con le sue rielaborazioni per arpa sola di Oblivion e Libertango. La pandemia del 2020 non le impedisce di esibirsi per il pubblico in concerti online per voce e arpa per la Culture Saves di Washington DC e, in collaborazione con la Violipiano Music per gli Istituti Italiani di Cultura in Beirut, Atene, Buenos Aires e Istanbul. A Ticket Home ha debuttato in Italia a Roma presso l’Officina Pasolini il 17 settembre 2021.

Programma

ASTOR PIAZZOLLA

Oblivion

JAY LIVINGSTONE & RAY EVANS

Que Sera, Sera

GIUSEPPINA CIARLA

L’Invasione di Farfalle

GIANCARLO TESTONI & EROS SCIORILLI

In Cerca di Te

EDUARDO DI CAPUA/VINCENZO RUSSO

Maria, Marì!

MYKHAILO VERBYSKY

Inno Nazionale Ucraino

EDEN AHBEZ

Nature Boy

GIUSEPPINA CIARLA

Preghiera

ANONIMO

Bella Ciao

MICHAEL JACKSON

Billie Jean

ASTOR PIAZZOLLA

Libertango