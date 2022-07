Tappa gold Campionato Italiano Beach volley Termoli

“È stata presentata la terza tappa gold del Campionato italiano di beach volley , affidata alla Fipav Molise. Da venerdì a domenica il Lido Bahia Azzurra e il Lido il Tricheco in località Rio Vivo saranno trasformati nell’arena dove le migliori coppie italiane maschili e femminili si contenderanno i punti per il tricolore. L’Aula Adriatico dell’Università degli studi del Molise ha ospitato la presentazione. A fare gli onori di casa il professor Germano Guerra delegato del rettore dell’Università delgli studi del Molise. Assente per motivi istituzionali il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti a rappresentare il comune basso molisano l’assessore allo Sport- Turismo e Cultura Michele Barile.

Ad illistrare i dettagli della manifestazione il presidente della Fipav Molise Gennaro Niro. Sono intervenuti: Elisabetta Lancellotta consigliere nazionale del Coni, Angelo Campofredano Segretario Struttura Territoriale Molise di Sport e Salute, Maurizio Rivellino presidente Federazione italiana dello sport universitario Molise e il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli Amedeo Nacarlo. A sostenere l’organizzazione anche alcune aziende locali: EnergyTime, Parini e Diez.



Si sta svolgendo il 29esimo Campionato Italiano di Beach Volley. Otto tappe distribuite su altrettante regioni e quest’anno la Federazione nazionale ha affidato al comitato Molise una delle tre tappe gold, penultimo appuntamento tricolore prima della finalissima in programma in Veneto dal 2 al 4 settembre a Caorle.



In attesa delle liste ufficiali,che verranno rese note nelle prossime ore, saranno sicuramente sulla costa molosana: Marta Menegatti e Valentina Gottardi (5° posto al Mondiale lo scorso giugno al Foro Italico di Roma) e reduci dal 3° posto nella tappa del circuito internazionale ad Agadir (Marocco); Valentina Calì/Margherita Tega e Anna Pelloia/Reka Orsi Toth anche loro reduci dal Mondiale.



Per il tabellone maschile:Maschili: Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso; Daniele Lupo (medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016) e Alex Ranghieri. Vincitori della Coppa Italia 2022 nella prima tappa GOLD del Campionato Italiano. Attese anche coppie straniere, la Federazione ha inserito questa possibilità per alzare ulteriormente il livello tecnico della competizione. Nel tabellone femminile ritroveremo una coppia israeliana, in quello maschile un team olandese.



Ribalta nazionale per la terza tappa gold del Campionato Italiani di beach volley, domenica a partire dalle ore 16.55 Eurosport 2, Discovery + e Eurosport Player trasmetteranno la finale 1°-2° posto Femminile e poi la finalissima Maschile.

Non solo senior, ad inaugirare il weekend la competizione Under 20 che si svolgerà mercoledì e giovedì. Nell’ultima tappa Coppie a Cellatica (BS) al femminile si sono imloste Luna Cicola/Giulia Dainese, al maschile Riccardo Reggiani/Simone Taranto.



Appuntamento quindi a Rio Vivo di Termoli ( Libo Bahia Azzurra e Lido Tricheco) a partire da mercoledì con gare in programma dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Nono solo sport ma anche divertimento all’interno della manifestazione sabato 30 luglio il Lido Cala Sveva ospiterà il DJ americano Jamie Lewis. “