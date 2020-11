Larino/ a spasso senza mascherina, multe da 400 euro

Multe della Guardia di Finanza ad alcuni giovani a Larino per comportamenti contrari Dpcm per evitare il contagio da Covid-19. E il sindaco Giuseppe Puchetti invita al rispetto delle regole.

I verbali ammontano a 400 euro per chi, a piedi, viola le normative, cioè non indossa la mascherina o si trova fuori casa dopo le 22. Salgono a 533 euro per coloro che vengono sorpresi a bordo di veicoli dopo le 22. “Alcuni giovani sono stati fermati e multati per comportamenti contrari alle norme anti covid – dichiara il primo cittadino – Si rinnova l’invito a rispettare le regole sul distanziamento, sugli orari di permanenza fuori dalle abitazioni e naturalmente l’uso dei dispositivi di protezione personale”