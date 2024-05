“Io e Picasso” al Teatro Alfieri per la rassegna Oltre la linea a Fossalto

Prosegue la rassegna Oltre la linea a Fossalto con il suo appuntamento a cadenza mensile, proponendo per il mese di maggio lo spettacolo “Io e Picasso”, una produzione di Akerusia Danza in collaborazione con Itinerarte, con la regia, testi e musica di Mario Serra. L’appuntamento è per questa domenica, 26 maggio, ore 19 al teatro Alfieri di Fossalto.

Lo spettacolo di teatro e danza è il racconto velato di un rapporto immaginario tra l’artista contemporaneo Mario Serra e Pablo Picasso, attraverso un dialogo, interpretato nella forma di reading dalla voce narrante di Giorgia Palombi ed elaborato in maniera visionaria attraverso le musiche di Mario Serra e Ludovico Serra, e le evoluzioni danzate di Marcella Martusciello su coreografie di Elena D’Aguanno. Dall’incontro e confronto tra i due artisti escono fuori tante considerazioni e contraddizioni, personali e professionali. Vi è un intervallarsi di musica con interventi di danza che sottolineano 5 punti del testo; le sequenze performative sono accompagnate e guidate dalle musiche in parte registrate e in parte suonate dal vivo. La danzatrice sul palcoscenico rappresenta il personaggio picassiano, una sorta di tela dipinta in movimento.

<<Ogni arte è a disposizione delle altre forme creative ed è protagonista della propria – spiega Elena D’Aguanno – in un gioco di rimandi e intrecci che arricchisce il tessuto narrativo>>.

Regia, testi e musica: Mario Serra

produzione: Itinerarte e Akerusia Danza

Interventi musicali. Ludovico Serra e Mario Serra

Coreografie: Elena D’Aguanno

Attrice: Giorgia Palombi

Danzatrice: Marcella Martusciello

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Fossalto.



Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo.

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366 8711689

Ufficio stampa: Francesca Panìco – francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978