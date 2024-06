Ambiente Basso Molise adotta una tartaruga Caretta caretta

La cattura accidentale da parte di un peschereccio al soccorso e alle cure mediche è la storia di una Caretta

caretta di nome Gisa adottata da Ambiente Basso Molise.

In occasione della festa del primo volo, l’Associazione di Volontariato ha deciso di adottare una tartaruga

marina. Gisa è lunga 68 cm. ed ha circa 12 anni è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione

di un amo in esofago e si sta alimentando con un sondino ed appena terminata la riabilitazione sarà rimessa

nel suo ambiente.

“Abbiamo adottato una Caretta caretta e ne siamo felici, un gesto semplice ed emozionante, per continuare a

prenderci cura di un ambiente magnifico”.

Si tratta di una specie in pericolo perché fortemente minacciata dalla pesca professionale, dal traffico

nautico, dall’inquinamento e dai rifiuti plastici spesso ingeriti da questi animali che li scambiano per prede.

Negli ultimi 10 anni, grazie anche all’impegno di alcune scuole, ABM ne ha adottato tante e continuerà a

farlo, perché salvare un qualsiasi animale, che sia esso Fratino oppure Tartaruga, aiuta a vivere meglio e a

contrastare la perdita di biodiversità.

Adottare una Caretta caretta significa fare un investimento fondamentale per il futuro e non solo fa bene a

tutti ma fa bene anche all’ambiente.