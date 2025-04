In arrivo fondi in favore delle misure di sostegno al reddito in Molise

In arrivo ingenti fondi in favore delle misure di sostegno al reddito in Molise. Ne dà

notizia l’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro, Gianluca Cefaratti, che rende noto

come, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano state assegnate al Molise risorse, per

l’annualità 2025, pari a €. 5.065.286,82 quali misure di sostegno al reddito per i lavoratori

dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriali complesse.

In sostanza è stato previsto il rifinanziamento di misure di sostegno al reddito per i

lavoratori dipendenti e in mobilità in deroga, operanti in aree di crisi industriale complessa.

E’ bene precisare che il riparto dei fondi assegnato alla Regione Molise è al netto

delle somme residue, che ammontano ad €. 3.584.713,18, così come certificato all’INPS.

La dotazione nel rispetto di quanto previsto nell’art.1, comma 189, della Legge n.207

del 30/12/2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

pluriennale per il triennio 2025-2027”.