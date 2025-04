Passeggiata ecologica/La Città di Campobasso risponde all’appello, raccolti 40 sacchi di rifiuti

Ottima riuscita per la giornata ecologica

promossa da Plastic Free, nell’ambito dell’Earth Day 2025, con il patrocinio

del Comune di Campobasso e in collaborazione con una rete di associazioni

tra cui Inforesta, Bocciofila Avis Campobasso, Guardie Ambientali,

Associazione Vivi Colle dell’Orso, Associazione di Quartiere Via Giambattista

Vico, Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso, Nuova Pallavolo Campobasso,

AIPD Casanostra e la Dott.ssa Rossella Iacovino.

La bellissima passeggiata ecologica ha visto la partecipazione di 56 volontari,

partiti dal Terminal degli autobus fino alla Chiesa di San Pietro, in zona San

Giovanni, che in circa due ore hanno raccolto ben 40 sacchi di rifiuti di vario

genere.

«Siamo contenti che la città di Campobasso abbia risposto con entusiasmo a

un appuntamento così importante. Soprattutto, ci rincuora vedere tanti

bambini e bambine cimentarsi in azioni volte alla cura del nostro pianeta»,

dichiarano Agostino Condello, referente di Campobasso, e Giuseppe

Fabbiano, referente per il Molise di Plastic Free.

L’amministrazione comunale di Campobasso, rappresentata dagli assessori

Cretella, Chierchia e Maio, ringrazia i numerosi volontari e le associazioni

coinvolte per la meritoria partecipazione all’evento, segno tangibile di

impegno civico e di tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Un ulteriore ringraziamento va anche alla SEA per il ritiro e il corretto

smaltimento dei rifiuti raccolti, e alle Autolinee Sati che hanno messo a

disposizione un autobus per il rientro dei volontari al punto di partenza.

«Sono ancora troppi i rifiuti abbandonati impropriamente nell’ambiente

urbano – commenta l’assessore all’Ambiente Simone Cretella – spesso

nascosti tra la vegetazione, in punti quasi inaccessibili. È sconcertante

constatare che sono sempre gli articoli ‘usa e getta’ a dominare la scena

dell’inciviltà: bicchieri, bottiglie, piatti, posate, vaschette, accendini, rasoi… C’è

davvero di tutto tra i rifiuti rinvenuti. La plastica monouso invade ogni angolo

del nostro ambiente e rimane la principale causa di inquinamento e degrado

urbano, soprattutto quando non viene conferita correttamente. Purtroppo, a

fronte di tantissimi cittadini che si prodigano nel corretto conferimento dei

rifiuti, bisogna ancora fare fronte comune contro chi si ostina a ignorare le

basilari regole del vivere civile, preferendo l’abbandono indiscriminato dei

rifiuti alla raccolta differenziata».