Referendum 8/9 giugno: nasce il Comitato “Molise, 5 Sì per ricominciare”

In vista dell’appuntamento referendario del l’8 e 9 giugno nasce “Molise, 5 Sì per ricominciare” che aderisce alla piattaforma dei comitati nazionali e regionali composti dalle sigle sindacali, di partito e associazioni civiche a favore del Sì nei 5 quesiti referendari. Al comitato

promosso dall’esponente del PD molisano, l’avvocato Simone Coscia hanno aderito diverse figure di spicco della società civile molisana, tra le altre il professore Franco Focareta, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bologna e la consigliera Comunale di Isernia e segretaria del circolo cittadino del PD di Isernia Alessia Panico. Il 29 aprile alle ore 18 nella sala conferenze di Casa Stephanus in piazza Duomo a Termoli sarà presentato il Comitato per illustrare le ragioni dei “5 Sì” al voto.



Coscia: “Senza la tutela dei diritti di cittadinanza e dei lavoratori non c’è futuro. Anche il Molise deve reagire per ripartire”.

“Il silenzio mediatico attorno ai quesiti referendari ci preoccupa. I cittadini in queste settimane sono privati di un dibattito pubblico approfondito sulle ragioni che hanno spinto milioni di persone a firmare a favore dei 5 referendum. Per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso contribuire all’azione di informazione che i comitati referendari nazionali e regionali stanno portando avanti.

Un contributo che si aggiunge in termini di presenza mediatica, di riflessione pubblica e di coinvolgimento alla campagna referendaria. Senza la tutela dei diritti di cittadinanza e dei lavoratori non c’è futuro. Soprattutto in regioni piccole come il Molise. Questo appuntamento può essere inoltre un primo momento di confronto con i cittadini per preparare una piattaforma programmatica di governo alternativa alle politiche delle destre al potere che in prima battuta vanno contro i lavoratori e le lavoratrici e contro i giovani “italiani” nati e cresciuti in Italia. Crediamo sia giusto abolire le norme che limitano il reintegro dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, licenziati

illegittimamente nelle aziende con più di 15 dipendenti e ripristinando maggiori tutele contro i licenziamenti ingiustificati; garantire ai lavoratori delle piccole imprese un risarcimento adeguato in caso di licenziamento illegittimo, avvicinando le tutele a quelle previste per le aziende più grandi;

contrastare la precarietà lavorativa limitando l’uso dei contratti a tempo determinato e promuovendo l’occupazione stabile; rafforzare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli appalti, garantendo che il committente condivida sempre la responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro; dimezzare il tempo necessario affinché uno straniero residente possa richiedere la cittadinanza italiana, facilitando l’integrazione delle comunità migranti”.



I 5 quesiti – Referendum 8/9 giugno 2025

L’8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati: alle urne per esprimersi su cinque quesiti: referendari riguardanti: temi di lavoro e cittadinanza. Di seguito, una scheda analitica per ciascun referendum: