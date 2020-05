Imparare a cucinare il sushi a casa. Nei chioschi Sushi Daily della provincia di Campobasso tutti i prodotti per realizzare un perfetto cibo giapponese

Riso, alga nori e salmone per creare un perfetto sushi a casa seguendo sui social video esplicativi realizzati dai Maestri del cibo giapponese. In un periodo complicato per il mondo intero che ha cambiato in modo radicale molte delle nostre abitudini, anche alimentari, Sushi Daily ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri clienti offrendo una variante semplice e pratica al tradizionale sushi già confezionato e pronto da gustare.Presso i chioschi della provincia di Campobasso presenti all’interno dei vari supermercati, il consumatore potrà dunque acquistare tutti i prodotti, selezionati da Sushi Daily, necessari a costruire direttamente nelle propria abitazione, passo dopo passo, un sushi casalingo.

Un modo anche per sperimentare ulteriormente in quarantena quella Food Therapy, ovvero ritrovare il benessere psico-fisico del proprio corpo attraverso il cibo, che sta prendendo piede ormai in tutto il mondo.La creazione del sushi sarà possibile partendo da strumenti e ingredienti di assoluta qualità e freschezza che Sushi Daily mette a disposizione all’interno delle proprie vetrine refrigerate, in linea con gli standard di qualità dell’azienda: riso per sushi da cuocere oppure riso per sushi già cotto, foglie di alga nori, rolling mat, sushisu (oppure mirin o seasoning), salse di soia, salsa teriyaki e filetto di salmone già pronto per la preparazione del roll.Sushi Daily non lascerà comunque soli i propri clienti anche nella fase successiva all’acquisto.

Infatti, sui propri canali social (Facebook e Instagram Sushi Daily Italia) l’azienda organizzerà delle sushi class con i suoi Maestri del sushi: saranno loro a insegnare come perfezionare ogni fase della preparazione del cibo giapponese, attraverso consigli e trucchi per ottenere un perfetto sushi fatto a mano direttamente nella propria cucina e da condividere anche in famiglia.”In un periodo in cui i prodotti “ready to eat” sono in forte calo e tutti abbiamo riscoperto il gusto del cucinare in casa un po’ per necessità e un po’ per diletto – afferma Lucia Poluzzi, Brand Manager Sushi Daily – per andare incontro alle necessità dei nostri clienti abbiamo deciso di creare una sezione ad hoc nelle vetrine di tutti i nostri stand, dove si potrà facilmente trovare tutto ciò che è necessario per potersi preparare il proprio sushi a casa: dalle alghe Nori, ai filetti di salmone, fino alla possibilità di scegliere tra riso da cuocere o già pronto”.

Sushi Daily è nato nel 2010 grazie all’idea di Kelly Choi. Cresciuta sotto l’ala protettiva del famoso maestro di sushi Yamamoto-San, promise al mentore che avrebbe creato il miglior sushi al mondo. Infatti, tutti i giorni viene offerto sushi fresco handmade di altissima qualità in oltre 800 chioschi e supermercati in 11 Paesi diversi. Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, sempre freschi e di prima qualità: vengono utilizzati fino a 6 salmoni al giorno, con una combinazione speciale. Tutti i passaggi di preparazione sono eseguiti nei chioschi: dalla cottura del riso, al taglio di verdure e pesce, fino alla fase finale per arrotolare il sushi. Sushi Daily può contare su chef appassionati che preparano il sushi sempre al momento, davanti agli occhi dei clienti, creando oltre 100 ricette da realizzare partendo da zero, conciliando la qualità e la praticità in una commistione di tecniche antiche e moderne, tra tradizione e innovazione, che la rende una vera e propria arte. I chioschi, dal design tipicamente orientale, sono situati all’interno di supermercati e in zone ad alto traffico pedonale, primi in Europa ad introdurre il concept di negozio nel negozio e leader del mercato. Inoltre, Sushi Daily è stato pioniere nell’utilizzare prodotti di riso integrale e senza glutine.