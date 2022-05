Cronaca nazionale/ Si accascia al suolo mentre lavora in discoteca, muore un ventenne

Una comunità unita nel dolore per una giovane vita spezzata. Si è accasciato a terra in mezzo a centinaia di persone che, in quel momento, erano lì per divertirsi. La vita di un ragazzo di 20 anni, di Lucca è finita dentro al locale in cui faceva il cameriere: una nota discoteca in Versilia, a Forte dei Marmi.

L’allarme è scattato immediato e sul posto è giunta un’ambulanza col medico, inviata dalla centrale operativa del “118”: il ragazzo, privo di sensi all’arrivo dei sanitari, è stato rianimato e trasportato prima all’ospedale Versilia, per poi essere trasferito a Livorno, dove la tragedia ha raggiunto il suo epilogo.

La causa del decesso sarebbe una emorragia cerebrale.

Foto di repertorio