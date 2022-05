Cronaca nazionale/ Tragedia in strada: 34enne uccisa dal fratello

Una notizia terribile ed un fatto di sangue che lascia sgomenti. Una donna di 34 anni è stata uccisa in strada a Quinto in provincia di Genova dal fratello, un 40enne. L’uomo, disoccupato, aveva già discusso animatamente con la sorella e i rapporti tra i due erano tesi. Secondo le prime informazioni pare che l’uomo fosse anche seguito per problemi pisichici.

Alla scena ha assistito anche il marito della donna, che ha fornito agli uomini della volante giunta sul posto la descrizione del cognato che è poi stato individuato nel quartiere di Quarto.

Foto di repertorio