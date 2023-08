Cronaca nazionale/ Scontro tra due auto: muoiono tre agenti di polizia penitenziaria

Le forze dell’ordine a lutto per una notizia terribile.

Un giorno di festa trasformato in tragedia nel Catanese: tre agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere del capoluogo etneo, sono morti in un incidente stradale mentre, dopo avere finito il turno di lavoro, si stavano recando a Mineo per assistere alla processione per il Patrono.

La loro auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra autovettura sulla strada statale 385.

Due di loro sono morti sul colpo, mentre il terzo che era alla guida, è deceduto dopo il ricovero nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato con un elicottero del 118.

Foto di repertorio