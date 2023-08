USA/ Chef italiano trovato privo di vita nel suo appartemento

Mistero sulla morte di un italiano emigrato negli States.

È morto a 34 anni Riccardo Zebro, chef italiano che viveva a New York. Il corpo è stato ritrovato nel suo appartamento, nel Queens.

Ancora da accertare le cause di morte del cuoco, originario di Cassina dè Pecchi, cittadina alle porte di Milano.

Zebro si era trasferito negli Usa dal 2016 dove aveva lavorato come chef del ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, per poi approdare come executive chef al Sant Ambroeus West Village, dove stava ancora lavorando.