Cronaca nazionale/ Il primo giorno di lavoro, a cinquant’anni, deruba i colleghi: immediatamente licenziato

Si potrebbe dire che non è certo il modo migliore per dimostrare di non essere abituato al lavoro.

Primo giorno di lavoro a cinquant’anni. E anche ultimo. È accaduto a un uomo residente a Morolo (provincia di Frosinone) che appena messo piede nell’azienda che l’aveva assunto come magazziniere ha derubato i colleghi di portafogli e carte di credito.

Il furto è stato immediatamente scoperto e l’uomo licenziato in tronco.

I genitori del cinquantenne, che vive ancora a casa con loro e non aveva mai lavorato prima, dopo molto penare erano riusciti a fargli trovare un lavoro.

Purtroppo i loro sforzi non sono stati ricambiati.

Pare che sia persino uscito a fare shopping, rinnovando il suo guardaroba, per poi tornare in azienda con l’auto piena di pacchi.

La notizia su Il Messaggero.

Foto di repertorio