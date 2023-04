Calcio/ Campobasso 1919- R. Guglionesi 1-0

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, sabatino, Fazio, Potenza, Traorè, Ripa, Vanzan, Lombari. All Di Meo.

R. Guglionesi

Tranè,Terzano, Colucci, Sacchetti, Espasa, Lembo, Preziuso, Valenti, Pignatta, di Tella, Tumè. All Saccomandi.

Arbitro: Manis di Oristano. Marcatore : al 57′ Potenza.

Spettatori circa 400 di cui 100 da Guglionesi. Giornata molto fredda.

La partita, comincia con i rossoblù in attacco, e al 5′ minuto , Ripa viene anticipato da Colucci. Al 15′, punizione per i locali, tira Ripa ma il portiere ospite blocca la palla. Al 20′, azione degli ospiti ma Sacchetti tira fuori. Al 34′, azione del Guglionesi e Pignatta da buona posizione calcia fuori, gioca bene il Guglionesi che non ha problemi di classifica essendo a centroclassifica.

Al 40′, lancio di Potenza ma Lombari manda la sfera di poco fuori. Finisce cosi il primo tempo con le due formazioni che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′, tiro di Ripa ma la palla termina alta . Al 55′ esce Vanzan, oggi piuttosto opaco edentra Guillari. Al 57′, Lombari, crossa si avventa sulla sfera Potenza che di testa colpisce il palo poi la palla termina in rete: e’ 1-0 per i locali e la fine di un incubo.

Al 70′ esce Ripa ed entra Tordella, al 80′, punizione per i rossoblu , ma la difesa neroverde fa buona guardia.

Al 90′, azione del Guglionesi, colpo di testa di Espasa ma pinto blocca la palla. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu che hanno faticato parecchio.

L’Isernia ha vinto 4-1 contro il Pietramontecorvino, continua cosi il duello tra le due squadre per la promozione in SerieD. Facciamo gli auguri di Buona Pasqua a tutti i tifosi sperando di non vedere piu’ scene di violenza nei nostri stadi.

Arnaldo Angiolillo