Una tragedia che è difficile da commentare. Dolore e tristezza per la morte di una giovane ragazza, di 27 anni, di Pescate in provincia Lecco; la causa un’infezione per la puntura di una zanzara del Nilo.

La giovane, malata di leucemia, era ancora debilitata dopo un trapianto di midollo.

Originaria di Colle Brianza (in provincia di Lecco), viveva da qualche tempo a Pescate con il fidanzato.

L’epilogo dopo una settimana di coma nell’ospedale “San Gerardo” di Monza.