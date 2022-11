Campobasso/ Fino all’11 dicembre gli scatti di Cardone e De Dominicis in mostra per Molichrom:

Prosegue fino all’11 dicembre Molichrom: festival della fotografia nomade nello spazio esposizioni del Palazzo Gil a Campobasso, in mostra i lavori di PAOLO CARDONE e di DARIO DE DOMINICIS. Per il fotografo campobassano in esposizione gli scatti street photography realizzati durante i suoi viaggi negli Stati Uniti, in Italia e in Congo: con “VIAGGIO DA FERMO”, una selezione delle sue opere, ci mostra come il “suo sguardo si sia posato sui luoghi e sulle persone che ha incontrato lungo il suo percorso, dove l’inquadratura e il tempismo sono degli aspetti chiave di quest’arte”.

“ALLA SINISTRA DI CRISTO” è invece il titolo della mostra di Dario De Dominicis: si tratta in questo caso di fotografia documentaristica, un lavoro con il quale il fotoreporter ha documentato le gravi conseguenze che l’inquinamento marino ha provocato sull’economia e sulla salute della comunità di pescatori artigianali della baia di Guanabara a Rio de Janeiro in Brasile.

Un progetto fotografico che ha ottenuto il premio speciale della Giuria al “Picture of the Year” nella categoria “Environment Vision Award” (2018), il primo premio al “World Report Award” di Lodi nella sezione “Madre Terra” (2020) ed è stato finalista al “W. Eugene Smith Fund Grant” (2021).

Quello della baia di Guanabara è un territorio totalmente dominato da milizie e narcotrafficanti, dove è la criminalità organizzata a gestire le attività di smaltimento dei rifiuti tossici. Recenti studi dell’Università Federale di Rio hanno mostrato nelle acque di Guanabara un’elevata concentrazione di composti che alterano il sistema endocrino, producendo diversi effetti, come la diminuzione della schiusa delle uova di pesce e delle tartarughe, la femminilizzazione dei pesci maschi e altri malfunzionamenti nel sistema riproduttivo di pesci, rettili, uccelli e mammiferi.