 “Con la vecchia vestaglia rossa” -“il gruppo teatrale dei SenzAppellO in scena al Teatro Savoia 

Un connubio insolito, una collaborazione speciale, un’ispirazione comune, quella che darà vita allo spettacolo “Con la vecchia vestaglia rossa”, venerdì 24 maggio, alle ore 20,00, al Teatro Savoia di Campobasso.

Il prof. Fabrizio Nocera, di professione storico, che incontra l’Associazione Teatrale “Senzappello”, Avvocati in teatro, per raccontare – e far raccontare scenicamente – in modo assolutamente innovativo le poco note ma interessantissime vicende dei campi di internamento in Molise.

I fatti storici, i dati, le storie realmente accadute, frutto degli studi di Nocera, affidate alla originale narrazione dei “Senzappello”, il tutto in una simbiosi assolutamente originale e completamente innovativa nel panorama culturale e teatrale della nostra Regione.

Un esperimento forse, una novità sicuramente, senz’altro una “sfida” che gli scrittori e gli attori sicuramente sapranno ancora una volta vincere.