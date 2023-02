Centri per l’impiego: prorogata al 31 marzo il servizio di vigilanza armata

“E’ stata estesa al 31 marzo 2023 la proroga che garantisce il servizio di vigilanza armata presso i Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il contratto dell’istituto vigilanza con l’Agenzia Regionale Molise Lavoro è scaduto il 17 febbraio scorso e ” questa struttura si è subito impegnata a prorogarlo – spiega l’Assessore regionale al Lavoro, Filomena Calenda – con l’obiettivo, naturalmente, di provvedere a stretto giro a definire materialmente e fattivamente l’intera vicenda”.

Si fa presente, infatti, che l’estensione della proroga tecnica del contratto è stata stabilita per consentire tutte le procedure necessarie a pubblicare la nuova gara per il nuovo gestore del servizio presso i Centri per l’impiego della regione”.