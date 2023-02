Coronavirus/ Un nuovo ricovero al Cardarelli in Malattie Infettive

La ‘calma piatta’ era stata già interrotta, purtroppo, da una notizia luttuosa; adesso si registra anche un nuovo ricovero a causa del Covid al Cardarelli dove al momento ci sono 3 pazienti, tutti in Malattie Infettive. Si tratta di un paziente di Macchia d’Isernia.

Per fortuna non si registrano decessi nelle ultime 24 ore e ci sono 6 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 141 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 4,2%.

I nuovi guariti sono 11.