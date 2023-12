Campagna Tende AVSI 2023-24 Guglionesi: Ospite d’Eccezione ‘Nduccio

Tornano anche quest’anno a Guglionesi, per iniziativa del locale Avsi Point, le iniziative di solidarietà promosse a sostegno della Campagna Tende 2023-2024. La Campagna Tende è promossa da AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale), ONG operante da circa 50 anni in progetti di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario, ed attualmente impegnata in 350 progetti in 40 Paesi, inclusa l’Italia, con uno staff di oltre duemila persone.



“Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri”: questo il titolo Campagna Tende di quest’anno che prevede il sostegno a progetti di aiuto allo sviluppo in Libano, Palestina, Ucraina, India, Tunisia, Uganda, Kenya, Ecuador e Italia.



ECCO GLI EVENTI AVSI PREVISTI A GUGLIONESI:

-16 dicembre ore 21.00 TEATRO FULVIO OSPITE D’ECCEZIONE ‘NDUCCIO, CHE DA SEMPRE CONIUGA LA SUA PROVERBIALE VIS COMICA CON LA SUA SQUISITA SENSIBILITA’ NEI CONFRONTI DELLE INIZIATIVE UMANITARIE. INGRESSO A OFFERTA.

-17 DICEMBRE TENDA DI NATALE IN CHIESA MADRE PER UN’IDEA DI REGALO SOLIDALE: A FRONTE DI UNA DONAZIONE SI RICEVE UNA LATTINA DI CIOCCOLATINI.



Così AVSI illustra il tema di quest’anno: “Anche quest’anno la Campagna Tende sceglie di restare sul tema della pace perché è avvertita da tutti come un’urgenza. Come un desiderio presente costantemente nelle nostre giornate, pervasivo almeno quanto può esserlo la paura della guerra. Un desiderio che, mentre cresce, alimenta il bisogno di ingaggiarsi in prima persona, di fare qualcosa di utile per chi vive in contesti di conflitto, in zone bombardate, in luoghi segnati da violenza ingiusta e senza sosta. Se siamo leali con il nostro cuore, non possiamo non dare ascolto alla domanda che ci nasce dentro: “Che cosa posso fare io per

la pace?”.

La Campagna Tende 2023-24 ci invita a non silenziare il bisogno che avvertiamo di attivarci per la pace, consapevoli che anche il più piccolo contributo che possiamo offrire ha in sé una forza generativa, capace di innescare processi di costruzione di pace. Sostenere Avsi è uno di questi contributi, perché ogni progetto di sviluppo punta a creare o rinforzare le condizioni in cui le persone e le loro comunità possano vivere in pienezza e con dignità. Diamo volti alla pace, i nostri: la pace inizia da noi, dalla nostra volontà di aprirci al mondo e all’altro, riconosciuto come un bene. Lo documentano i progetti di Avsi che questa Campagna Tende sosterrà e che concorrono al compito che ci è stato affidato: lavorare per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e

della sua comunità. Sempre, anche in contesti di crisi ed emergenza”.

https://www.avsi.org/cosa-puoi-fare-tu/campagna-tende#support-a-project