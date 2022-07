Calcio/ Coletti nuovo tecnico del Vastogirardi

Tommaso Coletti è il nuovo allenatore del Vastogirardi. Coletti , classe1984, ex calciatore con circa 400 partColetti nuovo tecnico del Vastogirardiite tra B e C, è stato collaboratore del tecnico della Triestina Gautieri; un allenatore giovane che potrà fare bene a Vastogirardi. La società punta come sempre alla salvezza, che è tanto per un paesino di 600 abitanti.

Insieme al D.S Giglio , Coletti farà bene e conquisterà un’altra salvezza meritata in serie D come fatto da chi lo ha preceduto alla guida degli altomolisani.

Arnaldo Angiolillo