Frana di Castelpizzuto, Aida Romagnuolo scrive al Prefetto di Isernia

Come promesso, ho immediatamente scritto al Prefetto di Isernia, perché per me valgono i fatti e non le chiacchiere. Il problema è serio e va risolto. È quanto dichiarato dal consigliere regionale Aida Romagnuolo. La questione dell’isolamento di Castelpizzuto è ancora irrisolta e nessun intervento sull’arteria che conduce al paese in provincia di Isernia, interessata purtroppo da un movimento franoso, è stato disposto per risolvere il problema.

L’immobilismo delle Istituzioni preposte è sconcertante, ha continuato Romagnuolo, motivo per il quale, ho inteso inviare una nota al Prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, chiedendo un intervento presso gli attori responsabili e cioè la Provincia di Isernia e la Regione Molise, sollecitando i lavori ma soprattutto, ripeto, la risoluzione del problema.

Infatti, da circa un anno nulla è cambiato. Il percorso alternativo, per entrare e uscire dal paese è impraticabile e pertanto, va dato concretamente seguito alle promesse fatte. Provincia di Isernia e Regione Molise si attivino velocemente, perché la comunità locale possa affrontare qualsiasi emergenza soprattutto nella prossima stagione invernale. Confido – ha concluso Romagnuolo – nel buon senso del Prefetto Faramondi, eccellente dirigente dello Stato, affinchè riporti ad un tavolo gli Enti coinvolti e dare la spinta necessaria al ripristino della strada”.