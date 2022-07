Al via CLIMA CLICK! Concorso fotografico sugli stili di vita sostenibili in Molise

L’A.C.F. “Sei Torri – Tommaso Brasiliano” di Campobasso, in collaborazione con Legambiente Molise, organizza il Concorso fotografico “CLIMA CLICK!”. Il Concorso mira a cogliere un’istantanea dell’impatto, positivo o negativo, e dell’impronta degli stili

di vita e delle scelte individuali sul riscaldamento climatico e su altri effetti ambientali nel contesto regionale del Molise.

Il Concorso è articolato in una sola sezione, “scatto singolo”. La scelta delle foto vincitrici sarà fatta tra quelle che rispettano il tema del concorso: tutte quelle non pertinenti saranno escluse dalla valutazione. Il Concorso è aperto a tutti coloro che abbiano conseguito 18 anni all’atto dell’iscrizione, a fotografi e fotoamatori. Ciascun iscritto può partecipare con un massimo di cinque foto (colori, B/N, miste) scattate con qualsiasi apparecchio (reflex analogica o digitale, smartphone, etc).

Ciascuna foto deve essere corredata da titolo e da didascalia che illustri l’attinenza dello scatto con il tema del Concorso e con il contesto regionale del Molise.

L’iscrizione al Concorso va effettuata tramite bonifico sul conto corrente avente IBAN

IT69A0818903800000000014140 intestato a Legambiente Molise APS con causale “Iscrizione Concorso CLIMA CLICK”.

Il costo dell’iscrizione è pari ad € 10. La ricevuta di avvenuto pagamento della quota di candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] che fornirà un codice d’iscrizione.

Le foto dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 31 agosto 2022 all’indirizzo email:

[email protected] che funge da segreteria del Concorso e spedite tramite wetransfer.

Per garantire l’anonimato, i file dovranno essere nominati con il codice rilasciato al momento

dell’iscrizione seguito dal numero progressivo (es. 083A1). Ogni partecipante deve essere unico autore delle foto inviate e con l’iscrizione assume l’impegno ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del Concorso nei confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

La Giuria sarà costituita da tre membri con esperienza nel settore della fotografia.

Le foto saranno visionate dalla Giuria in modo assolutamente anonimo e soltanto dopo il verdetto saranno verificati i dati anagrafici dei partecipanti. Le immagini, ritenute dalla Giuria sostanzialmente alterate con programmi di fotoritocco, non saranno ammesse al Concorso. La Giuria si riserva il diritto di acquisire i Raw originali dello scatto per verificare eventuali alterazioni della foto.

Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile.

A tutti gli autori che risulteranno vincitori verrà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo personale fornito in occasione dell’invio delle foto. Ove un partecipante inoltrasse più foto, potrà concorrere e classificarsi con una sola foto e con un solo premio, quello di maggiore livello conseguito.

Le foto costituiranno patrimonio di Legambiente Molise APS, che potrà utilizzarle per uso

promozionale, e saranno esposte nell’ambito della mostra che sarà allestita nell’ambito del

Concorso. La paternità dell’immagine resta dell’autore che sarà sempre menzionato in caso di utilizzo della stessa.

L’allestimento della mostra del Concorso, con una selezione delle foto a cura della Giuria, verrà comunicato a tutti i partecipanti e alla cittadinanza tramite il sito www.legambientemolise.eu e i social del Progetto, tramite comunicati stampa e altre modalità previste dal Progetto.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme riportate nel presente

Regolamento.

LIVELLO DEI PREMI

1° CLASSIFICATO: € 300

2° CLASSIFICATO: € 200

3° CLASSIFICATO: € 100

I premi saranno erogati mediante un buono d’acquisto e consegnati ai vincitori nel corso dell’evento di chiusura del Progetto.

Per ulteriori informazioni relative a specifiche tecniche inviare una mail di richiesta a:

[email protected]