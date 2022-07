Bojano/ Frontale tra due auto, 4 feriti trasportati al Cardarelli, tra cui un bambino

SS 17 chiusa al traffico per incidente stradale al km202,600 (prossimità bivio di Castellone – agro di Bojano CB -) l’impatto avvenuto tra due auto ha visto coinvolti tre adulti ed un bimbo… squadra dei Vigili del Fuocoè intervenuta dal comando di Campobasso effettua insieme a personale medico del 118 (Bojano) , operazioni di estricazione dell’unico occupante di una delle due vetture incidentate, cosa non necessaria per il bimbo ed i suoi genitori a bordo della seconda auto.

Tutti i malcapitati sono stati prontamente presi in cura e trasportati presso pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso… presenti in loco uomini del radiomobile dei Carabinieri di Bojano per quanto di propria competenza.