Ucraina-Russia, Putin: “Pronto a negoziare senza precondizioni”. Von der Leyen: “Kiev conti su di noi per pace giusta”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin si dice pronto a impegnarsi in negoziati con l'Ucraina "senza precondizioni". "Lo ha precisato nel colloquio di ieri con l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che questa disponibilità era già stata espressa da Putin in diverse occasioni nel passato. Da parte sua la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen garantisce pieno sostegno a Kiev per una "pace giusta". "Caro Zelensky, l'Europa sosterrà sempre l'Ucraina nella ricerca della pace" scrive in un post su X, dopo aver incontrato a Roma il presidente ucraino. "Potete contare sul nostro sostegno al tavolo delle trattative per raggiungere una pace giusta e duratura", riferendo che oggi si è discusso anche "dei passi che l'Ucraina sta compiendo per guadagnarsi un posto nella nostra famiglia di nazioni". Donald Trump, poco dopo aver lasciato Roma, dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, esprime i propri dubbi sul social Truth. "Non c'era motivo per Putin di lanciare missili su aree civili, città e villaggi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e che debba essere trattato diversamente, con sanzioni bancarie o secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!". Dall'Air Force One che lo sta riportando negli Stati Uniti, Trump pubblica anche, sempre sul social Truth, alcuni video e foto di momenti significativi dei funerali di Papa Francesco con lui protagonista. A partire dalla foto del giorno, quella del faccia a faccia con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Poi, in rapida successione, una clip che lo mostra in prima fila, al fianco della moglie Melania, tra i capi di Stato. E un altro filmato in cui esce dalla Basilica e viene fatto accomodare nel palco autorità e, infine, il momento di raccoglimento con la moglie davanti al feretro del Papa. Nel pomeriggio di oggi c'è stato, poi, un faccia a faccia tra la premier Meloni e Zelensky. Nel corso dell'incontro la presidente del Consiglio "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco", riferisce Palazzo Chigi, in una nota. Ora "ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace", si legge ancora nel comunicato. I leader, inoltre, "hanno ribadito il sostegno agli sforzi del presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all'Ucraina". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)