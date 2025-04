Giorgia, dalla dedica del compagno all’omaggio di Laura Pausini: gli auguri per i 54 anni

(Adnkronos) –

Giorgia compie 54 anni e si concede delle risate in altalena. "E lo so, non ho l’età", scherza pubblicando le foto sui social e poi ringrazia tutti gli amici, i colleghi e i fan che in queste ore le stanno dedicando un pensiero. "In questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo di vita mi tengo stretto il vostro affetto che è grande e prezioso, e che ricambio con tutto il cuore", dice. Tra chi le fa gli auguri pubblicamente c'è il compagno Emanuel Lo, che pubblica una foto in cui si abbracciano e una dolce dedica: "Anche un parcheggio può diventare un posto meraviglioso, tanti auguri Giorgia mia". Il ballerino e la cantante sono una coppia da oltre 20 anni e sono genitori di Samuel, nato nel 2010. Auguri sui social anche dalla collega Laura Pausini che ha pubblicato una storia Instagram in cui canta in auto insieme alla figlia Paola 'La cura per me', brano portato da Giorgia a Sanremo 2025. "Tanti auguri Georgie", scrive Pausini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)