Ambito Territoriale Sociale di Campobasso: i comuni ricorrono al T.A.R.

Torna a tenere banco l’annosa vicenda che riguarda l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e

la nomina del Responsabile amministrativo e gestionale dello stesso.

Nell’ultima riunione del Comitato dei Sindaci, del 26.06.2025, la maggior parte degli enti non vi ha

partecipato cristallizzando una spaccatura evidente all’interno dell’assise che, infatti, ha deliberato,

soltanto in seconda convocazione e con il numero legale minimo (9 comuni su 26), il rinnovo dei

servizi e degli organi di gestione fino al 31.12.2025.

Ravvisato il persistere delle gravi illegittimità, a suo tempo segnalate, è salito ad 8 il numero dei

comuni dell’ATS di Campobasso, nello specifico Petrella Tifernina, Fossalto, Casalciprano,

Sant’Angelo Limosano, Baranello, Ripalimosani, Oratino e Lucito, che si sono rivolti allo

Studio GF LEGAL dell’Avv. Giuseppe Fabbiano, del Foro di Campobasso, per ricorrere al TAR

Molise ed impugnare, tra i vari provvedimenti, le delibere del Comitato risalenti all’ultima e alla

penultima riunione.

Il Comitato si è visto scavalcare continuamente ed illegittimamente dalla Sindaca del Comune di

Campobasso, la quale ha ritenuto che i Sindaci non potessero nominare il Direttore dell’ATS,

nonostante l’Associazione intercomunale sia strutturata secondo la formula “dell’Ufficio Comune”,

di “proprietà” di tutti gli enti associati, e non con delega della gestione al Comune capofila, unico

caso in cui l’individuazione poteva essere riservata a quest’ultimo.

Anche per tali ragioni, ritengono sia doveroso un coinvolgimento della Magistratura amministrativa

e contabile, con riferimento a tutte le delibere adottate in questi mesi.



Per ulteriori dettagli si convoca la conferenza stampa prevista il prossimo giovedì 3 luglio, ore

10:30, presso il Grand Hotel Rinascimento di Via Labanca a Campobasso.



Riccardo Di Chiro – Sindaco di Baranello

Eliseo Castelli – Sindaco di Casalciprano

Saverio Nonno – Sindaco di Fossalto

Tiziana Franceschini – Sindaca di Lucito

Loredana Latessa – Sindaca di Oratino

Alessandro Amoroso – Sindaco di Petrella Tifernina

Marco Giampaolo – Sindaco di Ripalimosani

William Ciarallo – Sindaco di Sant’Angelo Limosano