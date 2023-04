Sanità/Verifica del Piano di rientro della Regione Molise, Toma a Roma

Il commissario ad acta alla Sanità regionale Donato Toma ha partecipato ieri mattina a Roma al Tavolo adempimenti in sede congiunta con il Comitato LEA per la verifica dei conti nel IV trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, nonché per la verifica del Piano di rientro della Regione Molise.

La riunione è stata utile al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito presso il Ministero della salute, per una valutazione del rispetto da parte della Regione, delle condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale.

Così il commissario Toma al termine dell’incontro: “Sono stati esaminati criticità e miglioramenti, nel complesso e’ andata mediamente bene”.

La riunione si è tenuta presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.