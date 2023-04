Casa di Riposo Protetta Perini in provincia di Piacenza: bando di concorso per 7 OSS

La Casa di Riposo Protetta Perini, situata in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), ha indetto un concorso per reclutare 7 OSS. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 aprile 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici e civili;

non aver subito condanne penali e/o non avere procedimenti processuali che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario;

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.

Si specifica che sul concorso opera la riserva di 2 posti a favore dei volontari FF.AA.

BANDO e DOMANDA