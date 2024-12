Fermate insicure: il Piano di messa in sicurezza perduto

Noi saremo al presidio dei lavoratori del trasporto pubblico locale che sono in lotta per il salario e la

richiesta di sicurezza sul lavoro. Ci saremo per sostenere il diritto dei lavoratori alla giusta e puntuale

retribuzione , la richiesta di sicurezza per loro e per i cittadini, contro il mancato intervento della Regione

Molise che dopo la chiusura della tratta ferroviaria Campobasso Termoli assesta così un ulteriore,

mortale, intollerabile duro colpo al diritto alla mobilità dei cittadini tutti nonché dei lavoratori pendolari del

nucleo di Termoli.

Vogliamo anche mettere in guardia dal caratterizzare la vicenda come uno scontro tra lavoratori e

azienda SATI; prospettare così la vicenda significa mistificare la realtà perché ognuno rappresenta la

situazione nella rispettiva giusta visione dal proprio ruolo, i lavoratori per la sicurezza loro e di

viaggiatori, la concessionaria che deve adempiere agli obblighi contrattuali con la Regione Molise e non

può rispondere di situazioni critiche di cui non ha responsabilità, noi che tuteliamo i cittadini cointeressati

alla garanzia di sicurezza e che vedono ancora ridotti i loro diritti.

La responsabilità è tutta della Regione Molise, non per pregiudizio o volontà di colpire il governo

regionale, ma perché ad ognuno spetta adempiere al proprio ruolo istituzionale, rispondere, rispettare le

proprie competenze che sono tutte della Regione.

Gli allarmi e le richieste di soluzione del problema sono stati molti e ripetuti nel tempo; siamo difronte ad

un problema antico a cui non c’è stata risposta.

Il Movimento Consumatori ricorda che nel 2017 sviluppò un intervento per la messa in sicurezza della

fermata di Ripalimosani ,sollecitato da numerosi lavoratori pendolari che usufruivano del trasporto

pubblico, in conseguenza di una azione specifica dei lavoratori del settore che già chiedevano la messa

in sicurezza delle fermate ed in particolare quella di Ripalimosani che è un importante fermata di

raccordo tra cittadini viaggiatori provenienti dall’interno, zona del Fortore, che trasbordano sui bus della

linea Campobasso – Termoli. Il Movimento Consumatori segnalò, chiese interventi e indisse una

conferenza stampa sul luogo della fermata pericolosissima; accorsero l’assessore regionale del

tempo, Pierpaolo Nagni ed il vice sindaco con delega di Ripalimosani per assumere impegno ed in tempi

rapidi, con interventi strutturali e provvedimenti opportuni, risolsero il problema. Restava il problema

generale e poco dopo l’assessore regionale annunziò di aver predisposto un piano per la messa in

sicurezza delle fermate. Si era a fine legislatura e non fu possibile vedere la realizzazione del piano e ci

chiediamo, esiste ancora, è attuabile, si vuole predisporre uno nuovo ?

Le segnalazioni sono proseguite nel tempo senza risposta e noi siamo qui oggi a chiedere sempre che il

Governo regionale risponda alle domande nostre e dei cittadini, a rivendicare il diritto alla conoscenza.