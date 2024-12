Interventi a favore della sicurezza urbana e della legalità, presentato odg

Durante i lavori del Consiglio comunale di ieri 9 dicembre, seduta monotematica sul tema sicurezza in città con particolare focus a quartieri e periferie, ho depositato come primo firmatario l’ ordine del giorno, condiviso nell’immediato da alcuni colleghi Capigruppo.

I temi affrontati e le proposte avanzate pongono il comune di Campobasso in un contesto di vera inclusione e valutazione del cambio generazionale e sociale in atto nella nostra comunità.

L’attivazione dei “Tavoli della Convivenza” nelle nostre diverse aree cittadine, dal centro alle periferie potrà realizzare in primis una vera presa di coscienza sui cambiamenti in atto, coinvolgendo tutti gli attori del territorio e cercando di riportare la Politica vicino alla gente!

L’ascolto diventa fondamentale per poter ben rappresentare gli interessi collettivi, evitando personalismi e particolarismi! Il Consiglio è stato aggiornato a venerdì mattina, 13 dicembre 2024, per concluderà la discussione e valutare la votazione del proposto odg.

Se approvato si darà mandato alle competenti Commissioni Consiliari in materia di sicurezza urbana:

– di elaborare, entro sei mesi dalla seduta consiliare, un piano per un sistema integrato della sicurezza urbana che preveda, secondo quanto rappresentato nelle premesse, interventi specifici ma coordinati tra di loro di controllo del territorio e governo della sicurezza, integrazione e aggregazione socio-culturale, promozione della cultura della sicurezza, della legalità e della prevenzione, miglioramento dell’ambiente urbano, con specifico riferimento al decoro e all’arredo urbano, alle contrade e alle periferie tutte;

– di prevedere l’utilizzo di uno strumento già ampiamente utilizzato sul territorio italiano, quello dell’istituzione di “Tavoli della convivenza” nei quartieri in cui si ritenga necessario, al fine di perseguire le finalità indicate in premessa, composto dalla stessa Amministrazione Comunale, dalle altre istituzioni rilevanti quali quelle religiose, scolastiche, associazioni, rappresentanti dei cittadini e delle attività commerciali del territorio, e delle comunità dei cittadini di origine straniera, dei rifugiati e dei richiedenti asilo e sigle sindacali.

Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE a realizzare prioritariamente, entro i prossimi sei mesi, i seguenti interventi a favore della sicurezza urbana e della legalità:

1. A monitorare il lavoro delle Commissione consiliari competenti, in particolare relativamente al fatto che il tavolo della convivenza si incontri a cadenza periodica;

2. Adesione del Comune di Campobasso al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.

3. A portare i problemi oggetto della mozione nel comitato di sicurezza, e a riferire periodicamente relativamente agli stessi. La sicurezza, infatti, non solo è questione di ordine pubblico e tutela fisica dei cittadini, ma anche equilibrio tra le parti sociali, integrazione tra i cittadini, difesa dei diritti, libero godimento ed accesso eguale ai servizi, difesa del territorio e in generale tutela del cittadino inteso nell’ accezione più vasta.

Domenico Esposito Vicepresidente del Consiglio comunale Capogruppo consiliare “Forza Italia” CITTÀ DI CAMPOBASSO