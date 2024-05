Amministrative Campobasso e Termoli/Azione accoglie con soddisfazione le scelte del Presidente Roberti

La scelta di candidare l’avv. Aldo De Benedittis a sindaco di Campobasso è una decisione condivisibile ed opportuna per offrire ai cittadini del capoluogo regionale la possibilità di eleggere un professionista serio e preparato, un amministratore competente ed equilibrato. De Benedittis ha maturato una buona esperienza come amministratore proprio della città capoluogo e la sua equidistanza dai partiti potrà assicurare quell’equilibrio necessario per garantire unità ed armonia tra le liste a sostegno della sua candidatura. E’ giusto riconoscere al Presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti, la capacità di aver individuato la figura giusta per superare una situazione di stallo nel centrodestra che ai stava protraendo per troppo tempo e che rischiava di compromettere la campagna elettorale a

Campobasso.



Allo stesso modo la candidatura dell’avv. Nico Balice a Sindaco di Termoli offre ai cittadini garanzia di continuità di un percorso amministrativo che ha portato alla cittadina adriatica ottimi risultati ed innegabili benefici.



Azione accoglie con soddisfazione le scelte del Presidente Roberti ed il sottoscritto ha già avviato una interlocuzione con i candidati sindaci De Benedittis e Balice su temi importanti per i cittadini di Campobasso e Termoli da evidenziare nel programma elettorale. Il Centrodestra molisano ha dimostrato di tenere a cuore la buona amministrazione delle nostre città, senza perdersi in dannosi veti incrociati, personalismi estremi e sterili prese di posizione.



Azione si rende quindi disponibile a lavorare per sostenere la candidatura di Aldo De Benedittis a Sindaco di Campobasso e Nico Balice a Sindaco di Termoli; candidati di valore e di provata capacità che ben rispecchiano i valori del nostro partito.

Luigi Valente

Segretario Regionale AZIONE – Molise