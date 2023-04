Il Centro antiviolenza Liberaluna e l’ODV MeToo recedono dal protocollo promosso da Fabio Iannucci dell’associazione nascente stop al bullismo

Il giorno 23 novembre 2022 a Macchia d’Isernia è stato firmato un protocollo di intesa tra Soggetti che avevano l’obiettivo di promuovere azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Ad oggi il coordinatore del gruppo e gli altri firmatari non hanno rispettato gli intenti creando confusione e ambiguità ed escludendo da alcune attività i Soggetti firmatari che si erano resi disponibili ad organizzare eventi di sensibilizzazione sul Territorio. Riteniamo che il rispetto sia alla base di qualsiasi tipo di relazione e soprattutto ci aspettiamo che venga da parte di quelle persone che credono di voler parlare di un fenomeno così delicato come il bullismo a ragazzi che probabilmente conoscono molto di più il significato di questa parola.

Detto ciò l’associazione Liberaluna che da 9 anni opera in ambito scolastico ed extrascolastico per educare al rispetto e combattere il fenomeno della violenza e del bullismo attraverso seminari e progetti, proseguirà condividendo con altre associazioni che vogliano dare un valore ad attività di rilievo per le nuove generazioni. Nel contempo anche l’ODV MeToo , non ritiene più la sua partecipazione a questo gruppo di lavoro un’azione mirata e di crescita per gli obiettivi prefissati.

Il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo coinvolge molti ragazzi che crediamo abbiano la necessità di confrontarsi con figure esperte e di esperienza per poter creare insieme a loro attività partecipative. Infatti entrambe le Associazioni stanno proseguendo le azioni. Liberaluna addirittura con l’attivazione di un centro per ragazzi dove si svolgeranno dei seminari di sensibilizzazione alle tematiche che interessavano il ” tavolo contro il bullismo e cyberbullismo”, a cura dei ragazzi. MeToo invece proprio in questi giorni ha promosso la seconda edizione di “Segni d’amore”, un concorso di sensibilizzazione ai sentimenti che contrasta sicuramente il bullismo e tutte quelle azioni di violenza in ambito scolastico e on line.